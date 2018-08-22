Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов

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Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и финансовых махинациях, сообщает "Интерфакс".

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме 1,3 миллиона долларов с дохода в 4,3 миллиона долларов, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах.

Также экс-адвокат признался, что незаконно получил кредит в сумме 500 тысяч долларов и участвовал в финансировании избирательной кампании. В пользу кого из кандидатов в президенты Коэн делал пожертвования, не уточняется.

Помимо этого, Коэн заявил, что платил двум женщинам, имевшим ранее интимные связи с Дональдом Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Делалось это якобы по указанию самого президента.

Ранее Коэн заявил, что располагает информацией, представляющей интерес для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российский след" в американских выборах 2016 года.