Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов

22 августа, 09:20
Фото: АР/Mary Altaffer
Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и финансовых махинациях, сообщает "Интерфакс".
По данным прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме 1,3 миллиона долларов с дохода в 4,3 миллиона долларов, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах.
Также экс-адвокат признался, что незаконно получил кредит в сумме 500 тысяч долларов и участвовал в финансировании избирательной кампании. В пользу кого из кандидатов в президенты Коэн делал пожертвования, не уточняется.
Помимо этого, Коэн заявил, что платил двум женщинам, имевшим ранее интимные связи с Дональдом Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Делалось это якобы по указанию самого президента.
Ранее Коэн заявил, что располагает информацией, представляющей интерес для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российский след" в американских выборах 2016 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: