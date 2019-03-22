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03:39

Спецпрокурор США завершил расследование "российского дела"

политика за рубежом

03:39

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Фото: depositphotos/borjomi88

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Документ передан генпрокурору Уильяму Барру, передает CNN.

По словам генпрокурора, в ближайшее время он ознакомит Конгресс с результатом расследования по данному вопросу.

Основной задачей Роберта Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.

О том, к каким выводам пришел Мюллер, не сообщается. Его команда проработала 22 месяца. При этом следователи не общались с журналистами и редко делали заявления.

Президент США в очередной раз объявил, что никакого сговора с Россией у него не было. По мнению Трампа, договоренности с Москвой имелись у его противников – демократов.

Между тем спецслужбы Вашингтона убеждены, что РФ пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. Россия подобные обвинения отрицает.

Ранее Захарова прокомментировала возможную публикацию доклада Мюллера. Официальный представитель МИД РФ считает, что документ не нужно рассматривать как фактор в двусторонних отношениях.

политика за рубежом

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