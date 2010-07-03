Политолог объяснил шутку Трампа про вмешательство РФ в выборы

Шутку президента США Дональда Трампа о вмешательстве России в американские выборы прокомментировал News.ru политолог, представитель Общественной палаты РФ Сергей Марков.

По словам эксперта, Трамп поднял эту тему в угоду американским СМИ, чтобы показать, "вот, мол, он требует от России не вмешиваться в выборы". Как пояснил политолог, в Штатах "общественность требует, чтобы он верил американским спецслужбам, которые говорят, что Россия вмешивается в выборы". Однако, уверен Марков, на самом деле глава Белого дома прекрасно понимает, что заявления спецслужб США о вмешательстве Москвы в выборы − это не более, чем выдумка.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке продолжалась полтора часа. Как сказано в сообщении Белого дома, российский и американский лидеры затронули в разговоре темы Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. При этом Трамп дважды в шуточной форме попросил Путина "не вмешиваться в выборы".

Перед официальным открытием форума российский и американский лидеры также успели пообщаться "на ногах".

