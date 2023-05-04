Американские прокуроры могут предъявить сыну Байдена обвинения по неуплате налогов

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Американские прокуроры могут предъявить сыну президента США Джо Байдена Хантеру обвинения по неуплате налогов и нарушениям в обращении с огнестрельным оружием. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на иностранную прессу.

Согласно информации СМИ, на прошлой неделе в американском Минюсте прошла встреча адвокатов Хантера с координирующим уголовное расследование его дела прокурором штата Делавэр Дэвидом Уайссом.

"Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Уайсс близится к завершению процесса принятия решений, хотя они не назвали конкретных сроков", – поделились авторы материала.

В статье указано, что начавшееся в 2018 году расследование длилось больше времени, чем думали некоторые официальные лица. Скорее всего, оно может снова замедлиться до того, как будет принято официальное решение.

По словам авторов статьи, любой исход по этому вопросу окажет влияние на Байдена, который только начал свою кампанию по переизбранию.

Ранее стало известно, что в США хотят организовать расследование в отношении Байдена в связи с информацией об участии его родственников в международных бизнес-схемах. По словам республиканца Джеймса Комера, Хантер мог нажить внушительное состояние на "торговле влиянием".

Позднее Байден прокомментировал инцидент по расследованию в отношении своего сына. Американский лидер считает, что оно не заинтересует общественность и не сможет далеко продвинуться.