Байдену может грозить 10 лет тюрьмы после инцидента с секретными файлами – конгресс

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Конгрессмены Республиканской партии США намерены организовать расследование после обнаружения секретных документов в аналитическом центре, который связан с президентом Америки Джо Байденом. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

"Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет", – цитирует республиканца РИА Новости.

В конгрессе уточнили, что добьются справедливости и призовут Байдена к ответственности за преступления.

Информация находке в офисе Байдена секретных документов появилась 11 января. Они были переданы в национальный архив, а Минюст США занялся проверкой того, как они оказались в офисе президента.

Сам американский лидер заявил, что не знал о документах и их содержимом.

Позже помощники Байдена обнаружили новые секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне. Местоположение второй партии документов не уточнялось.



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