Республиканцы запросили у Минфина США данные о деловых операциях семьи Байдена

Фото: depositphotos/benkrut

Группа конгрессменов-республиканцев во главе с председателем надзорного комитета палаты представителей Джеймсом Комером запросила у министерства финансов США сведения о подозрительных деловых операциях семьи американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Комер направил соответствующий запрос главе Минфина Джанет Йеллен.

Кроме того, республиканцы попросили выступить в комитете нескольких бывших топ-менеджеров Twitter, ответственных за цензурирование материалов издания The New York Post о бизнес-схемах семьи и приближенных Байдена. Слушания назначены на начало февраля.

Ранее глава фракции республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти был избран ее новым спикером по итогам 15 туров голосования. Политик получил 216 голосов, опередив главного соперника Хакима Джефриса из Демократической партии на 5 голосов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!