Палата представителей США одобрила создание комитета по стратегической конкуренции с КНР

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Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о создании спецкомитета по стратегической конкуренции США и КНР. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА Новости.

Против резолюции проголосовали 65 конгрессменов, за выступили 365.

"За последние четыре года президент Байден и демократы в палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", – заявил один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ в ходе предшествовавших голосованию дебатов.

По словам Скализа, республиканцы относятся к угрозе национальной безопасности США со стороны Китая со всей серьезностью. Конгрессмен заявил, что республиканцы готовы принять меры, чтобы помешать "злонамеренным планам КПК" и наращиванию Китаем военной мощи.

Резолюция о создании комитета стала одной из первых крупных законодательных инициатив, которые палата провела в своем новом составе. До этого законотворческий процесс был невозможен из-за пустующего места спикера.

Палата представителей Конгресса избрала нового спикера – республиканца Кевина Маккарти после 15 туров голосования. В последний раз затянувшееся голосование за спикера происходило лишь в 1923 году.

Ранее в США предупредили Китай об издержках в случае оказания помощи России в сфере безопасности или обхода санкций. С данным заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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