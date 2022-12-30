США обеспокоены развитием связей России с Китаем – госдеп

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Вашингтон обеспокоен развитием связей между Россией и Китаем, внимательно следят за действиями Пекина. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщает ТАСС.

"Мы осведомлены о сегодняшнем разговоре президента Путина и председателя Си", – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства

Он уточняет, что США обеспокоены развитием связей РФ и КНР на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам представителя госдепа, США и Европа предупреждали КНР о последствиях предоставления России военной помощи.

В госдепе также отметили, что КНР также предупредили о последствиях в случае систематического содействия России в обходе санкций.

"Мы внимательно следим за действиями Пекина", – резюмировал представитель ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, которые прошли по видеосвязи, пригласил его посетить Москву весной будущего года. Президент РФ отметил, что визит Си Цзиньпина станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях и продемонстрирует миру прочность российско-китайской связи.

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