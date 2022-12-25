Глава МИД КНР назвал отношения Китая и России крепкими, как монолит

Фото: depositphotos/denisismagilov

Отношения России и Китая крепкие, как монолит, они не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

"Отношения, поддерживаемые между КНР и РФ, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям", – приводит слова политика ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не нацелено на какую-либо третью сторону, а также отметил, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны.

Сотрудничество РФ и КНР учитывает взаимные стратегические интересы и опирается на обоюдное доверие, добавил Ван И.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в этом году товарооборот между Россией и Китаем может установить рекорд, превысив 180 миллиардов долларов.

Дипломат также отметил тесное сотрудничество предпринимателей двух стран, заявив, что его результаты окажут благоприятное воздействие на укрепление взаимоотношений между Пекином и Москвой.



Товарооборот РФ и КНР в перспективе превысит 200 млрд долларов в год – Мишустин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!