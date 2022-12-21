Политолог рассказала, какое послание Медведев передал Си Цзиньпину

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян рассказала, что было в послании, которое зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Владимир Путин выразил в послании председателю КНР надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество России и Китая, сообщила эксперт. Она также отметила, что в нем могла быть информация о последних совместных достижениях.

По мнению политолога, российский лидер высоко ценит диалог, который сложился между странами в рамках развития двусторонних отношений.

"Также в письме могла затрагиваться проблема безопасности в Азии и в Евразии как таковой. То есть окружение Китая, его соседи, взаимодействие и снижение напряжения конфликтного. Потому что за последнее время обострились отношения КНР с Индией, есть проблемы, связанные с Пакистаном", – предположила она.

Геворгян добавила, что российская сторона также продолжает взаимодействовать с КНР по сирийскому треку. Путин мог уделить внимание экономической и финансовой проблематике, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что Медведев провел переговоры с председателем КНР в Пекине, в ходе которых передал китайскому лидеру послание Путина.

До этого Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. По данным Wall Street Journal, Пекин намеревается увеличить импорт российской сельскохозяйственной продукции и нарастить покупки нефти и газа.

Кроме того, Китай планирует расширить сотрудничество с РФ в Арктике и повысить инвестиции в российскую инфраструктуру, прежде всего, в порты и железные дороги.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!