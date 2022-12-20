Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что затягивание украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", – заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил поддержку странам Европы в стремлении к формированию стратегической независимости. По мнению председателя КНР, в Старом Свете необходимо обновить и сделать устойчивой архитектуру безопасности.

В ноябре сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу КНР Си Цзиньпина попросить Владимира Путина о возобновлении контактов с Украиной и деэскалации конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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