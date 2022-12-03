Макрон призвал включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы

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В будущем Россия должна получить гарантии безопасности. Об этом в беседе с телеканалом TF1 сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, после завершения конфликта на Украине архитектура безопасности Европы должна включать гарантированные условия для РФ.

"Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников, страны – члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров", – сказал он.

Ранее президент Франции заявил о необходимости продолжать вести диалог с президентом России. Таким образом он ответил на вопрос о том, следует ли Парижу сохранять контакт с президентами Ирана и России.

Позже политолог Марат Баширов прокомментировал намерение Макрона сохранять взаимодействие с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Макрон не хочет иметь конфликтов с другими представителями власти в намерении остаться на посту президента.



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