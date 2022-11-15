Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться к переговорам – СМИ

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Французский лидер Эммануэль Макрон попросил главу КНР Си Цзиньпина призвать Владимира Путина к контактам с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

"Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров", – отмечается в сообщении.

По данным источника, позиция Китая в отношении РФ по поводу украинского конфликта начала становиться более сбалансированной и конструктивной.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не просто не может вести диалог с РФ, но и не хочет этого делать. В связи с этим, указал он, спецоперация для достижения собственных целей на Украине будет продолжена.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал условия Киева для начала переговоров неадекватными и нереалистичными. При этом глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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