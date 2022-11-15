Политолог прокомментировал присоединение Турции к резолюции ООН о репарациях Украине

Фото: kremlin.ru

Присоединение Турции к резолюции ООН о репарациях Украине свидетельствует о планах Реджепа Тайипа Эрдогана добиться внутренней популярности перед выборами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на политолога Александра Асафова.

По его мнению, все свои действия президент Турции совершает, руководствуясь этой логикой. Асафов добавил, что поэтому Эрдоган делает неприятные для США заявления и присоединяется к большинству в ООН. Вместе с тем Анкара является партнером Москвы и этим демонстрирует, что она является частью глобального мира.

"Вот эта его разнонаправленная политика. Она проявляется во всем. Да и мы это знаем, об этом говорил Песков (пресс-секретарь президента РФ. – Прим.ред.), и, безусловно, это проявляется и здесь", – уточнил Асафов.

Эксперт затруднился определить Турцию к какой-либо из групп. По его словам, иногда Эрдоган противостоит всем, предлагая договоренности при повышенных ставках.

Политолог Евгений Михайлов в интервью телеканалу "360" поведал, что после резолюции Генассамблея ООН окончательно стала объектом влияния США. Вместе с тем эксперт добавил, что это решение не имеет никакой юридической силы.

Политолог высказал мнение, что это решение связано с намерением США и их партнерами законно присвоить золотовалютные резервы России. При этом Запад якобы хочет оправдать воровство отдачей средств на восстановление Украины.

"После окончания спецоперации и решения всех поставленных задач та Украина, которую мы знали раньше, перестанет, на мой взгляд, существовать. Никто не задается вопросом – может быть, потребовать репарации у США для Ирака, Сирии, Вьетнама, где они нанесли колоссальный ущерб", – сказал Михайлов.

Он также высказал мнение, что сейчас ООН не является международным арбитром, и заявил о возможном реформировании организации.

Михайлов подчеркнул, что кусок Украины, который останется после проведения спецоперации, не будет иметь никакой роли, а интерес к Киеву потеряется после возвращения РФ "своих русских территорий".

ООН приняла проект резолюции в понедельник, 14 ноября. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.

Согласно проекту, в сотрудничестве с Украиной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!