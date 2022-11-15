В Кремле отреагировали на резолюцию ООН о выплате репараций Украине

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Организаторы принятия резолюции ООН о выплате репараций Украине пытаются формализовать грабеж. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, они хотят завершить грабеж российских золотовалютных резервов, которые были незаконно заблокированы. Песков добавил, что Москва выступает против резолюции. Он подчеркнул, что документ не является юридически обязывающим.

У пресс-секретаря президента также спросили, как в Кремле относятся к воздержанию российских союзников в голосовании за проект.

"Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам", – приводит слова Пескова РИА Новости.

ООН приняла проект резолюции в понедельник, 14 ноября. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.

Согласно проекту, в сотрудничестве с Украиной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.



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