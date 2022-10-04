Польша и Германия заявили, что РФ должна выплатить репарации Украине

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache
Глава МИД Польши Збигнев Рау со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок отметил необходимость выплат Украине репараций со стороны России.
"Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций", – приводит РИА Новости слова Рау.
Ранее сообщалось, что глава МИД Польши подписал дипломатическое обращение с требованиями репараций от Германии за потери, которые понесла страна в результате Второй мировой войны.
Руководитель министерства считает, что обращение показывает уверенность МИД Польши в том, что страны обязаны прийти к решению по урегулированию вопроса о компенсации материального и нематериального ущерба за период гитлеровской агрессии в 1939–1945 годах.
До этого в Польше оценили сумму потерь, которую страна понесла после оккупации нацистской Германией. Общая сумма оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов золотых, или 1,3 триллиона долларов.
В свою очередь, мнение МИД ФРГ осталось неизменным. В ведомстве отметили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны считают юридически закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну.
Кроме того, польский президент Анджей Дуда считает, что Польша должна получить репарации и от России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные требования представляют собой политический экстремизм.
Президент Польши потребовал репарации от России и Германии
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