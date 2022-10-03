Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии

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Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал дипломатическое обращение с требованиями репараций от Германии за потери, которые понесла страна в результате Второй мировой войны. Церемонию оформления документа транслировало "Польское телевидение".

"Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ", – поделимся Рау.

Глава министерства считает, что обращение показывает уверенность МИД Польши в том, что страны обязаны прийти к решению по урегулированию вопроса о компенсации материального и нематериального ущерба за период гитлеровской агрессии в 1939–1945 годы.

Ранее в Польше оценили сумму потерь, которую страна понесла после оккупации нацистской Германией. Общая сумма оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

В свою очередь, мнение МИД ФРГ осталось неизменным. В ведомстве отметили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны считают юридически закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну.

Кроме того, польский президент Анджей Дуда считает, что Польша должна получить репарации и от России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные требования представляют собой политический экстремизм.

Президент Польши потребовал репарации от России и Германии

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