Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии

13:32
Фото: TACC/Sedat Suna/EPA
Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал дипломатическое обращение с требованиями репараций от Германии за потери, которые понесла страна в результате Второй мировой войны. Церемонию оформления документа транслировало "Польское телевидение".
"Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ", – поделимся Рау.
Глава министерства считает, что обращение показывает уверенность МИД Польши в том, что страны обязаны прийти к решению по урегулированию вопроса о компенсации материального и нематериального ущерба за период гитлеровской агрессии в 1939–1945 годы.
Ранее в Польше оценили сумму потерь, которую страна понесла после оккупации нацистской Германией. Общая сумма оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.
В свою очередь, мнение МИД ФРГ осталось неизменным. В ведомстве отметили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны считают юридически закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну.
Кроме того, польский президент Анджей Дуда считает, что Польша должна получить репарации и от России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные требования представляют собой политический экстремизм.
Президент Польши потребовал репарации от России и Германии
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