Вопрос о репарациях Польше для властей Германии закрыт – канцлер ФРГ

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Власти Германии считают юридически закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну, заявил канцлер Олаф Шольц.

"Как и все правительства ФРГ, я могу указать на то, что этот вопрос с точки международного права окончательно урегулирован", – сообщил политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Польша оценила сумму ущерба, которую нанесли солдаты нацистской Германии во время оккупации в 1939–1945 годах. Общая сумма оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или в 1,3 триллиона долларов.

Мнение МИД Германии, в свою очередь, осталось неизменным. В ведомстве отметили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году.