РФ не получала обращений от Польши о компенсации ущерба по итогам ВОВ – посол

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Россия официально не получала обращений от Польши о компенсации якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, Польша готовит Германии официальную ноту с предложением вступить в переговоры о возмещении Варшаве нанесенного в результате немецкой агрессии и оккупации ущерба.

Вместе с тем Андреев напомнил о роли СССР в освобождении Польши от немецких захватчиков. Он подчеркнул, что даже постановка вопроса о каких-то компенсациях противоречит "элементарным нормам морали".

"Я неоднократно говорил, что сегодня Польша существует как государство и поляки живут на своей земле благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне и благодаря тем шестистам тысячам советских солдат и офицеров, которые погибли при освобождении Польши", – отметил Андреев.

Ранее в Польше оценили сумму ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны нацистской Германией. Сумма составила 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

