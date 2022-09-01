В Польше назвали сумму ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны

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В Польше оценили сумму ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны нацистской Германией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польского политика, председателя правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Общая сумма ущерба оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов, заявил политик на церемонии презентации доклада о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах.

"Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить", – сказал Качиньский.

До этого польские СМИ со ссылкой на главу Национального банка страны Адама Глапинского сообщали о намерении Германии вернуть бывшие земли в пределах границ Польши. По его словам, Германия планирует "подчинить" себе пояс стран между ФРГ и Россией, а путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС.

Ранее стало известно, что МИД Польши рассматривает запрет на выдачу виз россиянам. Страна работает над концепцией для ЕС. По словам замглавы МИД республики Перта Вавжика, инициативу на запрет выдачи виз россиянам рассматривают не все страны ЕС. Он также напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам России.