Польша пригрозила ответом НАТО на размещение "Кинжалов" под Калининградом

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Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич предупредил о возможном ответе НАТО на размещение гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши действия – в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО – являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией", – заявил чиновник.

Скуркевич назвал основой для обеспечения безопасности Польши сотрудничество в рамках НАТО. Он отметил, что соответствующие обязательства констатируют и другие члены Североатлантического альянса.

Ранее в августе самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" перебросили в Калининградскую область. В регионе размещены три таких летательных аппарата. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.