Самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" перебросили в Калининградскую область

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Калининградскую область были переброшены три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", – отметили в ведомстве.

Самолеты будут круглые сутки нести боевое дежурство.

Уточняется, что вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота были отработаны во время полета.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры, на которых истребители Су-35С Западного военного округа ведут боевую работу по объектам украинской инфраструктуры в ходе специальной военной операции.

На кадрах зафиксировали подготовку истребителя к взлету, подвеску вооружения, в том числе противорадиолокационных ракет Х-31, а также взлет и выход на боевой курс. На кадрах видно, что после выхода на боевой курс летчик определяет цель на земле и пускает ракету по ней. После совершенных действий он возвращается на аэродром.

