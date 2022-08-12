Минобороны РФ показало боевую работу Су-35С по инфраструктуре ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Минобороны России продемонстрировало кадры, на которых истребители Су-35С Западного военного округа ведут боевую работу по объектам украинской инфраструктуры в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах зафиксировали подготовку истребителя к взлету, подвеску вооружения, в том числе противорадиолокационных ракет Х-31, а также взлет и выход на боевой курс. На кадрах видно, что после выхода на боевой курс летчик определяет цель на земле и пускает ракету по ней. После совершенных действий он возвращается на аэродром.
По словам командира звена Су-35С Юрия, ракеты Х-31ПМ используют для уничтожения зенитных ракетных комплексов противника и обзорных РЛС.
"Воздушных целей тоже достаточно хватает. Как раз недавно мы по ним работали. Работаем достаточно плотно с ними. В одном полете мы можем поработать и по воздушным, и по наземным целям, самолет это позволяет", – сказал командир звена.
Приоритетными целями воздушных сил являются украинские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, беспилотники "Байрактар". Российские истребители, по словам военнослужащего, находятся на дежурстве каждый день.
В Минобороны РФ добавили, что для достижения поставленных целей российские самолеты вылетают с аэродромов временного базирования в любое время суток и при любых погодных условиях.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета в Николаевской области. В частности, в районе населенного пункта Новохристофоровка уничтожен Су-25, над Троицко-Сафоновом – МиГ-29 и в районе населенного пункта Новоселье – Су-27.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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