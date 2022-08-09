На Украине заявили, что ведут "креативную войну" против армии РФ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". Об этом сообщает BBC News.

По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

"Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть информационно-психологической операции", – сказал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пригрозил киевским властям, заявляющим о контрнаступлении на освобожденные территории, словами Александра Невского. Он призвал их вспомнить строки: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".

Кроме того, Рогов отметил, что киевский режим говорит о контрнаступлении только для того, чтобы отвлечь внимание граждан от поражений в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.