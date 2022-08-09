Власти Запорожской области пригрозили Киеву словами Александра Невского

Фото: телеграм-канал "На самом деле в Запорожье"

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов пригрозил киевским властям, заявляющим о контрнаступлении на освобожденные территории, словами Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Перед своим так называемым контрнаступлением пусть вспомнят слова Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". Все их планы ждет неминуемое поражение", – сказал он.

Кроме того, Рогов отметил, что киевский режим говорит о контрнаступлении только для того, чтобы отвлечь внимание граждан от поражений в Донбассе.

В конце июля глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур заявил, что через несколько недель для Украины может открыться возможность для контрнаступления. Он выразил мнение, что российские войска вскоре "выдохнутся". По его словам, в ближайшие недели им будет труднее поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.