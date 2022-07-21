Глава разведки Британии заявил, что Киеву может открыться возможность для контрнаступления

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Возможность для контрнаступления может открыться Вооруженными силам Украины через несколько недель. Об этом заявил глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур.

Он выразил мнение, что российские войска вскоре "выдохнутся". По его словам, в ближайшие недели им будет труднее поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

"Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений", – приводит слова Мура ТАСС.

Он также считает, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Нанеся контрудар, Киев сможет напомнить об этом Европе, которая испытывает более сильное давление с приближением холодов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, задача по денацификации и демилитаризации остается. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

