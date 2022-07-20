Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине

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В настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян.

По его словам, задача по денацификации и демилитаризации остается. Он подчеркнул, что со стороны Украины не должно быть никаких угроз безопасности России.

Вместе с тем Лавров напомнил, что положение дел в этом вопросе существенно отличалось во время встречи делегаций в Стамбуле.

"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", – добавил министр иностранных дел.

Лавров указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – заключил Лавров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале разработки планов по демилитаризации стран НАТО. Он назвал эти планы грандиозными. По его словам, первая на очереди после взятия Киева – Польша.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

