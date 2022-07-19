Кадыров рассказал о планах по демилитаризации стран НАТО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале разработки планов по демилитаризации стран НАТО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что встретился с помощником главы республики Апты Алаудиновым, который вернулся из московской командировки. Чеченский лидер рассказал, что они обсудили тактику подразделений республики на Украине, взвесили положительные и отрицательные стороны, а также обдумали будущие задания.

Кадыров заявил о "грандиозных" планах.

"Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чеченской Республики на Украину. Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

