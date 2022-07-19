Кадыров рассказал о планах по демилитаризации стран НАТО

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале разработки планов по демилитаризации стран НАТО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Кадыров рассказал, что встретился с помощником главы республики Апты Алаудиновым, который вернулся из московской командировки. Чеченский лидер рассказал, что они обсудили тактику подразделений республики на Украине, взвесили положительные и отрицательные стороны, а также обдумали будущие задания.
Кадыров заявил о "грандиозных" планах.
"Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша", – написал Кадыров.
Ранее Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чеченской Республики на Украину. Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Кадыров сообщил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот"
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