Кадыров заявил о необходимости уничтожить террористов, сбежавших из Чечни на Украину

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чеченской Республики на Украину.
"<...> как минимум, для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов. <...> Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", – написал политик в своем телеграм-канале.
Кадыров добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение. По данным главы Чечни, боевики прячутся в Киеве. Он также добавил, что все бойцы из республики усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.
Ранее Кадыров сообщил, что командиры и бойцы спецподразделения "Ахмат" вернулись домой после освобождения Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что спецподразделения продемонстрировали в ходе спецоперации колоссальные успехи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Кадыров сообщил о зачистке аэропорта Северодонецка
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