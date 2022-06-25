Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке

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С территории завода "Азот" в Северодонецке освободили 800 мирных жителей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется.

Кадыров также сообщил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Сейчас ведется работа по зачистке населенного пункта Боровское.

Ранее сообщалось, что подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

