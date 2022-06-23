Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск

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Подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что украинская группировка в 5–7 тысяч боевиков теперь отрезана от снабжения.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что сообщение об окружении Лисичанска появится в ближайшее время. Союзные войска вплотную подошли к городу.

До этого Мирошник сообщил, что порядка 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода "Азот" в ЛНР 20 июня. Он добавил, что выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

