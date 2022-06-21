Около 20 гражданских вышли с территории завода "Азот" 20 июня – посол ЛНР в РФ

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Порядка 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода "Азот" в ЛНР 20 июня, сообщил в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он добавил, что выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска.

12 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с "Азота" начали выходить мирные жители. По его словам, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной.

Накануне Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора с предприятия в город Сватово ЛНР для эвакуации гражданских лиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

