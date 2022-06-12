Посол ЛНР в РФ заявил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители.

"Через вторую проходную химобъединения "Азот" стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их (мирных жителей. – Прим. ред.) встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил", – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

По словам посла ЛНР в РФ, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной. По словам Мирошника, там иногда возникают перестрелки.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в подземных сооружениях завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей Северодонецка, заминировав емкости с химическими веществами.

Мизинцев добавил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать в военных целях критически важные объекты промышленности, прикрываясь мирным населением в качестве живого щита.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

