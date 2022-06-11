Посол ЛНР в РФ обратился к украинским боевикам на заводе "Азот"

Украинским боевикам, которые окопались в подвалах завода Азот сохранят жизнь, если они выпустят с территории предприятия мирных жителей. Об этом заявил посол ЛНР в России.

Бывшие участники терробороны Херсона призвали сослуживцев сдаться и начать сотрудничать с Россией. По их словам, большинство боевиков забирали на службу насильно и кидали в бой без подготовки.

Подразделения ДНР выбили украинские вооруженные формирования с позиций в районе поселка Доломитное. Об этом сообщило командование народной милиции республики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.