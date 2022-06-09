Более 2 млн предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса собрали в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители столицы в рамках акции #МоскваПомогает собрали уже свыше двух миллионов предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

"Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду. С момента начала акции в сборе гуманитарной помощи поучаствовали уже шесть тысяч волонтеров. Они принимают и сортируют вещи", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что собранные вещи отправляют в пункты временного размещения беженцев в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Рязанской областях.

Жителям столицы напомнили, что гуманитарную помощь можно принести в ресурсный центр "Мосволонтер", который находится по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, или в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Штабы работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, которым учредил знак отличия "Волонтер Москвы". Ежегодно памятный знак будут вручать 30 волонтерам, внесшим вклад в развитие добровольчества в городе и занимающимся этой деятельностью не менее двух лет. В отборе кандидатов будет участвовать экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Беженцы стали активно прибывать в Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

