Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%

13:36
Фото: depositphotos/puhhha
Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 июня на 10% повышается минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Так, минимальная зарплата в Москве составит 23 508 рублей.
"Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в Москве, которая составит: в расчете на душу населения – 20 585 рублей; для трудоспособного населения – 23 508 рублей; для пенсионеров – 15 410 рублей; для детей – 17 791 рубль", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что величина прожиточного минимума применяется в городе для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, услуг, жилищных субсидий и бесплатной помощи юристов, а также в ряде других случаев.
Решение о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума является частью пакета мер столичного правительства по поддержке граждан в условиях давления западных санкций.
Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: