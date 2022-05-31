Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%

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Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 июня на 10% повышается минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Так, минимальная зарплата в Москве составит 23 508 рублей.

"Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в Москве, которая составит: в расчете на душу населения – 20 585 рублей; для трудоспособного населения – 23 508 рублей; для пенсионеров – 15 410 рублей; для детей – 17 791 рубль", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что величина прожиточного минимума применяется в городе для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, услуг, жилищных субсидий и бесплатной помощи юристов, а также в ряде других случаев.

Решение о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума является частью пакета мер столичного правительства по поддержке граждан в условиях давления западных санкций.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

