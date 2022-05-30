Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Фото: kremlin.ru

Правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что кабмин примет ряд мер по социальной поддержке граждан. В частности, ожидается индексация МРОТ, детских пособий и выплат неработающим пенсионерам.

"По поручению президента с 1 июня будут проиндексированы социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 миллиардов рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 миллионам граждан", – говорится в телеграм-канале правительства РФ.

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.

Прожиточный минимум повысится, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.

"Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается", – заключил Мишустин.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

