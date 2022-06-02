Более 2 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Время добра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более двух тысяч москвичей приняли участие в проекте "Время добра", организованном центром "Мосволонтер" с 18 по 27 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Добровольцы поддержали более 40 благотворительных мероприятий, проходивших при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики и свыше 100 партнеров. На события они могли регистрироваться через сайт, где получали баллы для их обмена на подарки.
"В рамках проекта "Время добра" москвичи и добровольцы создавали авторские картины, реставрировали книги, помогали животным в приютах, приводили в порядок парки, сажали деревья и участвовали в донорских акциях", – рассказала председатель комитета Екатерина Драгунова.
Волонтеры создали более 20 картин, которые передали в пансионаты для пожилых людей, отреставрировали свыше 240 книг, привели в порядок территории Музея Победы, музеев-усадьб "Архангельское" и "Кусково", а также построили более 15 утепленных будок для собак.
Помимо этого, были организованы различные мастер-классы и акции "Добрые гостевания", "Будь здоров", "Забота о близких", "Накорми друга", "Зеленый карандаш", а также донорская акция, в ходе которой волонтеры сдали более 8,1 литра крови.
Накануне в столице учредили знак отличия "Волонтер Москвы". Такое постановление подписал Сергей Собянин. Ежегодно памятный знак будут вручать 30 волонтерам, внесшим вклад в развитие добровольчества в городе и занимающимся этой деятельностью не менее двух лет.
Собянин учредил знак отличия "Волонтер Москвы"
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