Собянин учредил знак отличия "Волонтер Москвы"

11:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице учредили знак отличия "Волонтер Москвы". Такое постановление подписал Сергей Собянин.
Ежегодно памятным знаком будут награждать не больше 30 человек, внесших вклад в развитие добровольчества в городе и занимающихся этой деятельностью не менее двух лет. В отборе кандидатов будет участвовать экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.
Сам знак сделают из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне расположится рельефное изображение основного элемента герба Москвы – святого Георгия Победоносца. Также на медали будет изображен контур сердца, заполненный красной эмалью.
На оборотной стороне знака по центру расположится надпись рельефными буквами в две строки: "Волонтер Москвы", по кругу – надпись "Правительство Москвы".
"Учреждение знака отличия "Волонтер Москвы" является выражением признательности московским волонтерам за их активную работу в период пандемии и станет еще одним стимулом для вовлечения в общественно полезную деятельность максимально широкого круга жителей города", – говорится на портале мэра и правительства столицы.
В волонтерской деятельности в столице участвуют более 767 тысяч человек. Созданный в 2014 году московский городской ресурсный центр "Мосволонтер" объединяет свыше 140 тысяч добровольцев. Центр формирует волонтерские корпуса на крупные городские мероприятия. За восемь лет сформированы 929 корпусов. Также центр проводит комплексные и тематические обучающие программы. В них приняли участие более 51 тысячи волонтеров, в том числе свыше 12 тысяч человек в 2021 году.
"Мосволонтер" развивает мотивационную программу для добровольцев, выдает личные книжки волонтера, которые дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы, а количество волонтерских часов учитывается при подаче документов на повышенную стипендию.
Всего выдано 45,9 тысячи личных книжек волонтера, в том числе 8,9 тысячи в 2021 году. Также волонтеры получили 6,7 тысячи билетов и сертификатов на посещение культурных и развлекательных программ. Центр развивает более 10 приоритетных направлений добровольческой деятельности. Во время пандемии коронавируса новый импульс получили следующие направления:
Ранее сообщалось, что первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде. В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.
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