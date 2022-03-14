Первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Окружной центр для обмена опытом и обучения волонтеров заработал в Зеленограде, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, он стал первой такой площадкой в Москве. Там можно обучаться, обмениваться опытом и решать ежедневные практические задачи.

"Здесь можно провести встречу или презентацию, послушать лекцию, поучаствовать в тренинге, организовать выставку и многое другое", – сказала Сергунина.

В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.

В роли педагогов и наставников выступят специалисты ресурсного центра "Мосволонтер" и приглашенные эксперты. В окружном центре установят контейнеры для сбора макулатуры, пластика, одежды, батареек, фломастеров и ручек. В будущем собранное будут отправлять на переработку.

15 декабря в Москве по итогам 2021 года наградили больше тысячи наиболее активных волонтеров, которые поддерживали патриотические мероприятия, помогали в организации культурных и других событий.