Первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Окружной центр для обмена опытом и обучения волонтеров заработал в Зеленограде, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, он стал первой такой площадкой в Москве. Там можно обучаться, обмениваться опытом и решать ежедневные практические задачи.
"Здесь можно провести встречу или презентацию, послушать лекцию, поучаствовать в тренинге, организовать выставку и многое другое", – сказала Сергунина.
В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.
В роли педагогов и наставников выступят специалисты ресурсного центра "Мосволонтер" и приглашенные эксперты. В окружном центре установят контейнеры для сбора макулатуры, пластика, одежды, батареек, фломастеров и ручек. В будущем собранное будут отправлять на переработку.
15 декабря в Москве по итогам 2021 года наградили больше тысячи наиболее активных волонтеров, которые поддерживали патриотические мероприятия, помогали в организации культурных и других событий.
Сбор гуманитарной помощи продолжается в штабе "Мосволонтер"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: