Столичные единороссы создадут окружные дискуссионные площадки для муниципальных депутатов

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В округах создаются дискуссионные площадки для муниципальных депутатов. Такие клубы позволят отточить навыки депутатов перед встречами с избирателями. Об этом на расширенном заседании регионального политсовета "Единой России" заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой.

"Важно, чтобы каждый партиец умел грамотно и убедительно ответить на острые вопросы как по местной повестке, так и по ситуации в стране, чтобы умел доказать правоту нашей партии и эффективность наших программ", – пояснил Толстой.

По его словам, в 2022 году будет усилена работа сети общественных приемных. Кроме того, в окружных местных отделениях партии произойдут некоторые организационные изменения.

Сенатор Совета Федерации Инна Святенко отметила важность определения центра общественно-политического притяжения на предстоящих выборах муниципальных депутатов.

"В этом году эту роль успешно взял на себя Штаб общественной поддержки "Единой России", который располагался здесь, на Покровке, 47. Многие отметили, что раньше такого формата работы очень не хватало", – заявила Святенко.

Руководитель Объединенного волонтерского центра "Единой России" в Москве Евгений Нифантьев отметил, что в настоящее время активную работу ведут свыше 700 волонтеров от партии и "Молодой гвардии". При этом 250 активистов присоединились к этой работе за последние два месяца.

"В рамках ноябрьской акции "Коробка храбрости" в восемь больниц Москвы были переданы около 10 000 игрушек, книг и канцтоваров для детей, проходящих лечение. Более 100 добровольцев присоединились к проекту "Волонтерское такси": они доставляют врачей к пациентам по картам вызовов. В резерве волонтерского центра тысячи наших сторонников, которые в случае дополнительной необходимости готовы откликнуться на призыв партии", – сказал Нифантьев.

В 2022 году в Москве пройдут выборы 125 советов муниципальных депутатов. Кандидатам предстоит побороться за 1 500 мандатов.

Ранее сообщалось, что новым председателем Московской городской избирательной комиссии назначена Ольга Кириллова. Единогласное решение было принято членами Мосгоризбиркома. В заседании принимали участие 14 депутатов с правом решающего голоса. Для выборов была создана счетная комиссия.

