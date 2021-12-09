Столичные единороссы создадут окружные дискуссионные площадки для муниципальных депутатов

Фото: Михаил Терещенко
В округах создаются дискуссионные площадки для муниципальных депутатов. Такие клубы позволят отточить навыки депутатов перед встречами с избирателями. Об этом на расширенном заседании регионального политсовета "Единой России" заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой.
"Важно, чтобы каждый партиец умел грамотно и убедительно ответить на острые вопросы как по местной повестке, так и по ситуации в стране, чтобы умел доказать правоту нашей партии и эффективность наших программ", – пояснил Толстой.
По его словам, в 2022 году будет усилена работа сети общественных приемных. Кроме того, в окружных местных отделениях партии произойдут некоторые организационные изменения.
Сенатор Совета Федерации Инна Святенко отметила важность определения центра общественно-политического притяжения на предстоящих выборах муниципальных депутатов.
"В этом году эту роль успешно взял на себя Штаб общественной поддержки "Единой России", который располагался здесь, на Покровке, 47. Многие отметили, что раньше такого формата работы очень не хватало", – заявила Святенко.
Руководитель Объединенного волонтерского центра "Единой России" в Москве Евгений Нифантьев отметил, что в настоящее время активную работу ведут свыше 700 волонтеров от партии и "Молодой гвардии". При этом 250 активистов присоединились к этой работе за последние два месяца.
"В рамках ноябрьской акции "Коробка храбрости" в восемь больниц Москвы были переданы около 10 000 игрушек, книг и канцтоваров для детей, проходящих лечение. Более 100 добровольцев присоединились к проекту "Волонтерское такси": они доставляют врачей к пациентам по картам вызовов. В резерве волонтерского центра тысячи наших сторонников, которые в случае дополнительной необходимости готовы откликнуться на призыв партии", – сказал Нифантьев.
В 2022 году в Москве пройдут выборы 125 советов муниципальных депутатов. Кандидатам предстоит побороться за 1 500 мандатов.
Ранее сообщалось, что новым председателем Московской городской избирательной комиссии назначена Ольга Кириллова. Единогласное решение было принято членами Мосгоризбиркома. В заседании принимали участие 14 депутатов с правом решающего голоса. Для выборов была создана счетная комиссия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: