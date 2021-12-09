Председателем Мосгоризбиркома назначена Ольга Кириллова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новым председателем Московской городской избирательной комиссии назначена Ольга Кириллова. Единогласное решение было принято членами Мосгоризбиркома, сообщает ТАСС.

В заседании принимали участие 14 депутатов с правом решающего голоса. Для выборов была создана счетная комиссия. Кандидатура Кирилловой, предложенная ЦИК, была единственной в бюллетенях.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покинул свой пост 9 ноября.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение было принято самим Ермоловым. При этом он останется членом столичной комиссии.

