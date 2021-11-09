Глава Мосгоризбиркома Ермолов покидает свой пост

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она уточнила, что это его собственное решение. При этом Ермолов останется членом столичной комиссии.

"К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом", – приводит слова Памфиловой ТАСС.

Она рассказала, что ЦИК будет рекомендовать на его место члена комиссии Ольгу Кириллову.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших фамилию.

Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами. Они оттягивают голоса реальных кандидатов, смущая избирателей одинаковыми фамилиями в бюллетени.

До этого Орлов предлагал дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов, поскольку недобросовестные политические силы могут использовать на выборах так называемых кандидатов-спойлеров, которые оттягивают голоса части избирателей реальных кандидатов.

