В ЦИК рассказали о подготовке предложений по борьбе с кандидатами-двойниками

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Центральная избирательная комиссия подготовит рекомендации по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологии кандидатов-двойников. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсант FM".
"Мы давно пытаемся принять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем принять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков", – сказала Памфилова.
Она добавила, что этому уже была дана правовая оценка.
До этого Памфилова заявила, что у комиссии нет права выдвигать законодательные инициативы, решением данной проблемы могла бы заняться новая Дума.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал плакат, на котором два кандидата-самовыдвиженца, сменившие ранее имя и фамилию и ставшие его тезками, даже внешне похожи на него.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
До окончания регистрации на онлайн-голосование 17–19 сентября осталась неделя
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