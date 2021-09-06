В ЦИК рассказали о подготовке предложений по борьбе с кандидатами-двойниками

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Центральная избирательная комиссия подготовит рекомендации по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологии кандидатов-двойников. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

"Мы давно пытаемся принять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем принять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков", – сказала Памфилова.

Она добавила, что этому уже была дана правовая оценка.

До этого Памфилова заявила, что у комиссии нет права выдвигать законодательные инициативы, решением данной проблемы могла бы заняться новая Дума.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал плакат, на котором два кандидата-самовыдвиженца, сменившие ранее имя и фамилию и ставшие его тезками, даже внешне похожи на него.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

