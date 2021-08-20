Памфилова рассказала о борьбе с кандидатами-двойниками на выборах в Госдуму

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Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что с участием в выборном процессе кандидатов-двойников нужно бороться, так как, по ее мнению, это мерзость и грязная политическая технология. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, комиссия вынуждена регистрировать двойников, если документы оформлены правильно. Но в ЦИК нашли способ противостоять этим проявлениям недобросовестной конкуренции.

"Я разослала письмо во все комиссии, чтобы они не забывали про закон и всю необходимую информацию указывали. Так, если человек сменил фамилию, буквально год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", – пояснила Памфилова.

Она полагает, что так как у комиссии нет права выдвигать законодательные инициативы, решением данной проблемы могла бы заняться новая Дума.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Ранее Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.