В Москве показали квартиры, которые будут разыграны среди участников онлайн-голосования

В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования

В эфире телеканала Москва 24 показали одну из квартир, которую разыграют среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе".

Как пояснили в эфире, разыгрываемые квартиры находятся в разных районах Москвы. Все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка.

Всего среди участников ДЭГ разыграют 100 машин и 20 квартир. Чтобы стать участником акции, надо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша.

Следить за розыгрышем можно будет на телеканале Москва 24, результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru. Москвичи смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции. Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года, открылась 2 августа. Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.

Если в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой "Выборы", то поля заполнятся автоматически. Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из SMS.

Чтобы получить его, нужно нажать кнопку "Запросить код подтверждения", расположенную после формы. После подтверждения заявление отправят в ЦИК России на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

Если в регистрации будет отказано, в уведомлениях укажут причину. После исправления ошибок можно будет подать заявление заново. Регистрация на электронное голосование закроется 13 сентября в 23 часа 59 минут. После этого пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в SMS и по электронной почте.

Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Ранее Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

