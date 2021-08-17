Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на онлайн-голосование на выборах в сентябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 750 тысяч заявлений подали жители столицы для участия в дистанционном голосовании на выборах в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексея Венедиктова.

Ранее сообщалось, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.

На заседании в понедельник, 16 августа, Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. В столице регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа.

В городе стартовала программа "Миллион призов – #ВыбираемВместе" для участников дистанционного голосования. Москвичи смогут получить бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов – автомобилей или однокомнатных квартир. Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября.

Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

