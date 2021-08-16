Вассерману вручили удостоверение кандидата в депутаты Государственной думы

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Публицист и аналитик Анатолий Вассерман зарегистрирован ОИК в качестве кандидата в нижнюю палату парламента по 205-му одномандатному округу столицы. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что уже получил удостоверение кандидата.

"Мы собрали порядка 30 тысяч подписей на этапе подписной кампании за мое выдвижение как независимого кандидата. Мои помощники проверили каждый подписной лист, часть подписей была отбракована – где-то был неправильно указан адрес, много подписей пришлось убрать, они были поставлены людьми, которые поддерживают мои взгляды, но проживают в другом округе и даже в другом городе", – рассказал Вассерман.

Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и подтвердил, что не является членом ни одной из партий.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат в Государственную думу по 205-му округу Москвы (ВАО), публицист Анатолий Вассерман сдал в избирательную комиссию 14 800 подписей для регистрации кандидатом.

Он отметил, что большую часть подписей удалось собрать благодаря обходу по квартирам. Еще часть подписей (около 7 тысяч) была собрана на точках сбора.

В июне Вассерман сдал документы для участия в выборах в Госдуму. Документы у него приняли в избирательной комиссии Преображенского округа Москвы № 205. Этот участок публицист выбрал потому, что давно общается с жителями района и ранее также выдвигал свою кандидатуру на выборах.