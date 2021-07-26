Анатолий Вассерман заявил о необходимости спортивного центра в столичном Измайлове

Фото: Алена Куренова
Эрудит Анатолий Вассерман заявил о необходимости создания спортивного центра в столичном Измайлове. По его мнению, разместить его можно в Доме культуры "Строитель".
"Дом культуры "Строитель" расположен в удобной пешеходной и транспортной доступности. Измайлову очень не хватает такого крупного центра с кружками и спортивными секциями", – заявил Вассерман.
Он отметил, что здание ДК, построенное в 1951 году, представляет собой объект культурно-исторического наследия, поэтому его надо восстановить в соответствии с первоначальной задумкой архитектора Георгия Чалтыкьяна.
Ранее Вассерман призвал решать транспортные проблемы спальных и обособленных районов Москвы комплексно. Он рассказал, что часто встречается с жителями столицы. Основной проблемой большинство называет транспорт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: