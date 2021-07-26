Анатолий Вассерман заявил о необходимости спортивного центра в столичном Измайлове

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Эрудит Анатолий Вассерман заявил о необходимости создания спортивного центра в столичном Измайлове. По его мнению, разместить его можно в Доме культуры "Строитель".

"Дом культуры "Строитель" расположен в удобной пешеходной и транспортной доступности. Измайлову очень не хватает такого крупного центра с кружками и спортивными секциями", – заявил Вассерман.

Он отметил, что здание ДК, построенное в 1951 году, представляет собой объект культурно-исторического наследия, поэтому его надо восстановить в соответствии с первоначальной задумкой архитектора Георгия Чалтыкьяна.

Ранее Вассерман призвал решать транспортные проблемы спальных и обособленных районов Москвы комплексно. Он рассказал, что часто встречается с жителями столицы. Основной проблемой большинство называет транспорт.

