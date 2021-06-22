Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах в Госдуму

Фото: Алена Куренова
Публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах депутатов Госдумы.
Вассерман заявил, что идет на выборы как независимый кандидат. Документы у него приняли в избирательной комиссии Преображенского округа Москвы № 205. Этот участок публицист выбрал потому, что давно общается с жителями района и ранее также выдвигал свою кандидатуру на выборах.
"Сейчас я иду с твердой целью победить. У меня есть необходимые опыт и знания. И я смогу отстоять интересы жителей округа", – заявил Вассерман.
По мнению самовыдвиженца, для России важна национальная идея. Кроме того, Вассерман считает необходимым защищать старшее поколение, в том числе за счет изменений в пенсионном законодательстве.
Публицист также оценил важность изменений в образовании. По его словам, следует скорректировать систему ЕГЭ, а также увеличить стипендии для студентов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Данное решение учитывает мнение общества и рекомендации Роспотребнадзора.
Анатолий Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем
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