Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах в Госдуму

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Публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сдал документы для участия в выборах депутатов Госдумы.

Вассерман заявил, что идет на выборы как независимый кандидат. Документы у него приняли в избирательной комиссии Преображенского округа Москвы № 205. Этот участок публицист выбрал потому, что давно общается с жителями района и ранее также выдвигал свою кандидатуру на выборах.

"Сейчас я иду с твердой целью победить. У меня есть необходимые опыт и знания. И я смогу отстоять интересы жителей округа", – заявил Вассерман.

По мнению самовыдвиженца, для России важна национальная идея. Кроме того, Вассерман считает необходимым защищать старшее поколение, в том числе за счет изменений в пенсионном законодательстве.

Публицист также оценил важность изменений в образовании. По его словам, следует скорректировать систему ЕГЭ, а также увеличить стипендии для студентов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Данное решение учитывает мнение общества и рекомендации Роспотребнадзора.

